POL-BO: Polizeipräsidium Bochum heißt Neuzugang herzlich willkommen!

Bochum, Herne, Witten (ots)

Die Polizei in Bochum, Herne und Witten bekommt Verstärkung: Ab sofort versehen 110 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowie zwei Regierungsinspektorinnen ihren Dienst für das Polizeipräsidium Bochum.

Am 1. September begrüßte Polizeipräsident Jörg Lukat zusammen mit seinen Führungskräften den Neuzugang feierlich auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei und stimmte sie auf ihre künftigen Aufgaben im Team 110 ein.

Unter den zahlreichen "neuen" Kolleginnen und Kollegen sind insgesamt 55 frisch ernannte Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare, die jüngst ihr duales Studium abgeschlossen und bei der feierlichen Begrüßung ihren Diensteid leisteten. Die restlichen Beamtinnen und Beamten sind bereits länger bei der Polizei und wechselten aus anderen Behörden zum Polizeipräsidium Bochum.

62 der neuen Kolleginnen und Kollegen verstärken ab sofort den Wach- und Wechseldienst und sind dort für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger präsent - 40 von ihnen kommen nach Bochum, acht nach Herne und 14 nach Witten.

34 Beamtinnen und Beamte versehen ihren Dienst künftig bei der Hundertschaft der Bereitschaftspolizei, elf weitere bei der hiesigen Kriminalpolizei, einer bei der Verkehrspolizei und die beiden Regierungsinspektorinnen in der Direktion Zentrale Aufgaben (Verwaltung). Zudem wird eine Kollegin in der Landesreiterstaffel tätig, zwei weitere in der Leitstelle.

Wir wünschen allen einen guten Start in ihren Direktionen.

