POL-PDLU: Frankenthal - Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Frankenthal (ots)

Am Abend des gestrigen Montages, den 17.07.2023, wurde ein 84-Jähriger Bewohner eines Seniorenheimes im Foltzring in Frankenthal durch Mitarbeiter des Heimes als vermisst gemeldet. Da eine Gefahr für Leib oder Leben des Vermissten anzunehmen war, wurde für die Suche unter anderem ein Personenspürhund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Letzterer überflog insbesondere die unbebauten Flächen um Frankenthal herum, weshalb dieser auch im Umland deutlich wahrzunehmen war. In den frühen Morgenstunden wurde der 84-Jährige durch Anwohner im Stadtgebiet Frankenthal festgestellt. Außer einer leichten Unterkühlung und Dehydrierung war er wohlauf. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

