Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Rasenmäher aus Gartenhütte entwendet /// Norden - Müllcontainer brannten ///Norden - Beifahrertür zerkratzt /// Krummhörn/Jennelt - 17-jähriger Kradfahrer schwer verletzt

Altkreis Norden (ots)

Bislang Unbekannte beschädigten am letzten Wochenende die Scheibe einer Gartenhütte auf einem Grundstück im Domänenweg in Norden. Anschließend öffneten die Täter die Hütte und entwendeten einen Rasenmäher. Möglicherweise wurde der Abtransport des Diebesgutes beobachtet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Norden unter 04931/921-0 erbeten.

In der Nacht zu gestern, Montag, den 25.09.2023, gerieten aus bislang ungeklärter Ursache Müllcontainer auf einem umzäunten Bereich in der Kirchstraße in Brand. Ein Passant hatte den Brand der Müllcontainer gegen 04.15 h festgestellt und die Einsatzleitstelle informiert. Die Feuerwehr rückte mit Einsatzfahrzeugen und Feuerwehrleuten zum Brandort aus und löschte den Brand. Die Container standen in einem umzäunten Platz vor einem Mehrparteienhaus. Beschädigt wurden mehrere Müllcontainer.

Am letzten Sonntag, zwischen 17.30 h und 18.45 h, zerkratzten vermutlich bislang Unbekannte die Beifahrertür eines roten Peugeot 308. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Straße Johann-Janssen-Padd abgestellt. Die Polizei geht aufgrund des Spuren- bildes von einer Sachbeschädigung und nicht von einem Unfallgeschehen aus. Sachdienliche Hinweise werden an die Norder Polizei unter 04931/921-0 erbeten.

Am gestrigen Montagabend befuhr ein 17-jähriger Kradfahrer die K 229 in Richtung Jennelt. Im Kurvenbereich verlor der junge Fahrer die Kontrolle übers ein Zweirad und verunfallte. Der 17-jähirge landete schwer verletzt in einem Seitengraben

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell