Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Geldbörse gestohlen/Wiesmoor- Kraftstoff abgezapft/Aurich - Auto zerkratzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Geldbörse gestohlen

Am Montag haben unbekannte Täter in Norden eine Geldbörse gestohlen. Eine 72-jährige Frau hielt sich zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Gewerbestraße auf, als ihr das Portemonnaie aus dem Rucksack entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Wiesmoor- Kraftstoff abgezapft

In Wiesmoor wurde Kraftstoff entwendet. In der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 6.20 Uhr, zapften derzeit unbekannte Täter ungefähr 250 Liter Diesel aus einem Bagger ab. Das Fahrzeug stand in einem Torfabbaugebiet in der Wittmunder Straße. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Wiesmoor unter 04944 914050.

Aurich - Auto zerkratzt

Am Dienstag wurde in Aurich ein Auto beschädigt. Die Fahrerseite eines blauen Renault wurde in der Zeit von 14 Uhr bis 15.40 Uhr von unbekannten Tätern zerkratzt. Das Auto stand am Georgswall. Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

