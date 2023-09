Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallflucht/Norderney - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

Am Sonntag ist es in Esens zu einer Unfallflucht gekommen. Ein derzeit unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von 14.45 Uhr bis 16.45 Uhr den Heckbereich eines weißen BMW. Dieser stand auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wittmund unter 04462 9110.

Norderney - Nach Unfall geflüchtet

Auf Norderney ist ein Autofahrer nach einem Unfall geflüchtet. In der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Dienstag, 18 Uhr, touchierte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer einen weißen BMW am vorderen, rechten Kotflügel in der Goebenstraße. Hinweise nimmt die Polizei Norderney unter der Telefonnummer 04932 92980 entgegen.

