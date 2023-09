Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Langeoog - Fahrradanhänger entwendet/Esens - Sattel gestohlen/Langeoog - Einbrüche

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Langeoog - Fahrradanhänger entwendet

Am Dienstag haben Unbekannte auf Langeoog einen Fahrradanhänger gestohlen. Der braune Anhänger der Marke Roland wurde in der Zeit von 13.15 Uhr bis 14 Uhr vor einem Schullandheim in der Willrath-Dreesen-Straße entwendet. . Hinweise nimmt die Polizei Langeoog unter der Telefonnummer 04972 990700 entgegen.

Esens - Sattel gestohlen

Unbekannte haben am Freitag einen Sattel in Esens gestohlen. In der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr schraubten die Täter einen braunen Ledersattel von einem Fahrrad ab. Das Rad stand zu diesem Zeitpunkt unter einem Fahrradunterstand einer Schule in der Walpurgisstraße. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Esens unter 04971 926500 zu melden.

Langeoog - Einbrüche

Auf Langeoog ist es zu mehreren Einbrüchen gekommen. In der Nacht auf Montag haben sich unbekannte Täter unerlaubt Zutritt zu den Büroräumen einer Kirche in der Gartenstraße verschafft. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten. In der Nacht auf Dienstag stiegen Unbekannte in eine Kirche in der Kirchstraße ein. Auch hier erbeuteten die Täter Bargeld. In der Nacht auf Donnerstag kam es ebenfalls zu einem Einbruch. Hierbei wurde ein am Strand abgestellter Bauwagen angegangen und ein Lautsprecher entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Langeoog unter 04972 99070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell