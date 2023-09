POL-AUR: Esens - Dachrinne gestohlen

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Esens - Unfallflucht Am Sonntag ist es in Esens zu einer Unfallflucht gekommen. Ein derzeit unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von 14.45 Uhr bis 16.45 Uhr den Heckbereich eines weißen BMW. Dieser stand auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche ...

