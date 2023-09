Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norderney - Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall auf Norderney verletzt worden. Gegen 15.25 Uhr fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Rad auf dem Waldweg in Richtung Richthofenstraße. An der Kreuzung missachtete sie nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines 67-jährigen Autofahrers und stieß mit ihm zusammen. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Ihlow - Unfall mit Mofa

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen in Ihlow. Auf der Oldersumer Straße in Richtung Aurich fuhr gegen 7.25 Uhr eine 16-Jährige mit ihrem Mofa und geriet nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt ins Schleudern. Sie kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einer 29-jährigen Mitsubishi-Fahrerin. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt. Nach dem Aufprall fing das Mofa Feuer und die Feuerwehr musste den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 6.000 Euro.

Großheide - Fahrer nach Unfall geflüchtet

Am Freitag gegen 6.40 Uhr wurde der Polizei ein beschädigtes Auto in Südarle gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Unbekannter mit einem Volvo auf der Straße Königsweg in Richtung Großheide. Er kam offenbar von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Als die Polizei am Unfallort eintraf, war keine Person mehr vor Ort. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder im Nachgang auffällige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

