LPI-NDH: Zusammenstoß mit Streifenwagen

Uder (ots) - Ein PKW-Fahrer übersah am Mittwochabend einen Radfahrer in der Bäckergasse. Im Bereich einer Kreuzung kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Beim Sturz wurde der Zweiradfahrer schwer am Kopf verletzt. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer vorübergehenden Straßensperrung konnte die Kreuzung wieder freigegeben werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

