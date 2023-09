Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Arbeitsfahrzeug gestohlen/Südbrookmerland - Einbruch in Wohnhaus/Norden - Mann angegriffen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Arbeitsfahrzeug gestohlen

In Aurich-Schirum haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag ein Arbeitsfahrzeug gestohlen. Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8.20 Uhr, wurde aus einer Garage im Ihlower Weg ein Weidemann Hoftrac entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Einbruch in Wohnhaus

Im Dahlienweg in Südbrookmerland kam es zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 17 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus und entwendeten Wertgegenstände. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Norden - Mann angegriffen

Am Donnerstag ist ein Mann in Norden von mehreren Personen verletzt worden. Gegen 17.25 Uhr kam es zwischen einem 45-jährigen Fahrradfahrer und einer Radfahrerin zu verbalen Streitigkeiten in der Itzendorfer Straße. Zwei Männer und eine Frau, die offenbar zu der Radfahrerin gehörten, mischten sich ein und schlugen unvermittelt auf den Mann ein. Als dieser am Boden lag, wurde ihm ins Gesicht getreten. Er wurde leicht verletzt. Gegen die 44-jährige Frau und die 51 und 67 Jahre alten Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell