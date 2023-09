Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Zeugen gesucht/Esens - Einbruch in Wohnhaus

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch in einem Schulbus in Wittmund-Burhafe ereignet hat. Gegen 13.15 Uhr wurde während der Busfahrt eine 16-Jährige von einem bislang Unbekannten fremdenfeindlich beleidigt und gegen den Kopf geschlagen. Der Täter wird beschrieben als etwa 18 Jahre alt mit kurzen blonden Haaren. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, sich unter 04462 9110 zu melden.

Esens - Einbruch in Wohnhaus

In Esens kam es zwischen Montag und Mittwoch zu einem Wohnungseinbruch. In der Straße Gründeich stiegen Unbekannte in eine Ferienwohnung ein und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 21 Uhr, und Mittwoch, 11.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

