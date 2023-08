POL-FR: Lörrach: Hund verbellt Eindringling in Haagen

Freiburg (ots) - Am Samstag, 12.08.2023, ist in Waldshut-Tiengen ein mutmaßlicher Dieb in polizeilichen Gewahrsam gekommen. Gegen 09:00 Uhr hatte ein zunächst unbekannter Mann in einem Modegeschäft in der Innenstadt von Waldshut verschiedene Dinge gestohlen und war anschließend zu Fuß geflüchtet. Eine Polizeistreife konnte aufgrund der vorliegenden ...

