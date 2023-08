Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlicher Dieb kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Samstag, 12.08.2023, ist in Waldshut-Tiengen ein mutmaßlicher Dieb in polizeilichen Gewahrsam gekommen. Gegen 09:00 Uhr hatte ein zunächst unbekannter Mann in einem Modegeschäft in der Innenstadt von Waldshut verschiedene Dinge gestohlen und war anschließend zu Fuß geflüchtet. Eine Polizeistreife konnte aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung einen 19-jährigen Tatverdächtigen kontrollieren. Mit dabei hatte der Mann mutmaßliches Diebesgut. Auch soll er auf seiner Flucht ein Fahrrad an sich genommen haben. Hierzu dauern die Ermittlungen an. Da der Tatverdächtige alkoholisiert war, sich aggressiv zeigte und auch beleidigend wurde, wurde er in Gewahrsam genommen.

