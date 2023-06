Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Bäckerei/ Roller gestohlen

Menden (ots)

In der vergangenen Nacht wurde in eine Bäckerei in der Fröndenberger Straße eingebrochen. Unbekannte öffneten gewaltsam ein Fenster, drangen in die Filiale ein und entwendeten Bargeld.

Vor einem Haus in der Kaplan-Wiesemann-Straße wurde am Donnerstagvormittag, zwischen 2 und 10 Uhr, ein 45er Roller gestohlen. Es handelt sich um einen weiß/orange lackierten Kymco (Hersteller: Kwan Yang) mit einem schwarzen Case und dem Versicherungskennzeichen 010LXZ. (cris)

