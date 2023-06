POL-MK: Fahndung nach Dieben

Lüdenscheid (ots) - Ein nackter Mann vergnügte sich am Mittwochmorgen in einem privaten Garten An den Husareneichen. Die Hausbewohner hörten eine Stimme, schauten aus dem Fenster und sahen, wie der nackte Mann eine Kinderrutsche hinunterrutschte und dabei unverständliche Worte redete. Sie riefen die Polizei. Er gab an, geträumt zu haben. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und ...

mehr