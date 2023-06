Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher Hehler mit gestohlenem Fahrrad unterwegs auf Schlangenlinien

Werdohl (ots)

Auf starken Schlangenlinien fuhr ein 31-jähriger Werdohler am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr am Pungelscheider Weg an einem Streifenwagen der Polizei vorbei. An der Ecke zur Burggrafenstraße lenkte er quer über die Kreuzung und auf der Gegenfahrbahn zu einem Bekannten. Während er sich mit dem unterhielt, bemerkte er die Polizei. Er nahm sich sein Fahrrad und versuchte eilig, es die Treppe zur Vorwerkstraße hochzutragen. Dabei stolperte er immer wieder, bis er das Fahrrad liegen ließ und wegrannte. An der Vorwerkstraße holten ihn die Polizeibeamten ein und fixierten ihn. Bei seiner Durchsuchung kamen eine Feinwaage, diverse Beutel Cannabis und Amphetamine sowie ein Schlagring zum Vorschein. Wie sich herausstellte, war das Fahrrad als gestohlen gemeldet. Die Polizeibeamten nahmen ihn vorläufig fest. Auf der Wache wurden ihm von einem Arzt Blutproben entnommen. Außerdem wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Gegen den 31-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, Hehlerei und Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. (cris)

