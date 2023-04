POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Pkw-Fahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots) - Nach dem Raub auf eine Spielhalle in der Tangstedter Landstraße am Sonntagabend haben Einsatzkräfte im Rahmen der anschließenden Fahndung einen 14-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der am gestrigen Montag einem Haftrichter vorgeführt wurde und sich aktuell in Haft befindet. Ein erster Zeugenaufruf in dieser Sache war bereits gestern veröffentlicht worden: ...

