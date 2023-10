Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag 30.09.23/01.10.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mehrere tausend Euro ergaunert

Durch geschickte Gesprächsführung und Vortäuschen einer Bankzugehörigkeit erlangten bislang unbekannte Täter mehrere tausend Euro von einem 83-jährigen Auricher. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei noch einmal ausdrücklich darum, unbekannten Personen auf keinem Fall Bargeld oder EC-Karten samt PIN-Nummern auszuhändigen. Im Zweifel suchen sie bitte das persönliche Gespräch zu ihrer Bank vor Ort oder melden sich bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle. Bzgl. des oben genannten Sachverhaltes hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Aurich - Diebstahl eines E-Scooter

Am frühen Sonntagmorgen, in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft den, in der Radbodstraße in Aurich abgestellten E-Scooter, eines 28-jährigen Aurichers. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen E-Scooter der Marke "Ninebot", Modell E2. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Scooters oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich unter 04941/6060 mit der Polizei in Aurich in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Trunkenheit im Straßenverkehr

Deutlich alkoholisiert befuhr am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr ein 61-jähriger Auricher mit seinem PKW den Alten Postweg in Großefehn. Die anschließende Kontrolle der Funkstreifenwagenbesatzung aus Wiesmoor ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille, so dass dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen werden musste. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurde auch der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Aurich - Ohne Pflichtversicherung unterwegs

Im Rahmen der Streifenfahrt fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung aus Aurich am Sonntag, den 01.10.2023, gegen 01:00 Uhr, ein 28-jähriger Auricher mit seinem E-Scooter auf, als dieser die Esenser Straße befuhr. Das geführte Fahrzeug war noch mit einem "alten" und nicht mehr gültigem Versicherungskennzeichen versehen. Der Fahrzeugführer muss sich nun diesbezüglich strafrechtlich verantworten.

Aurich - Alkoholisiert mit PKW unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Bereich Esenser Postweg stellen Beamten der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr fest, dass der 32-jährige Fahrer eines VW aus dem Landkreis Aurich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, sicher einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Der anschließend auf der Wache durchgeführte Atemalkoholtest lieferte Gewissheit und zeigte eine Atemalkoholkonzentration von deutlich über 0,5 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Aurich - Brand eines PKW Anhängers

Am Samstag, den 30.09.2023, kam es gegen 13:30 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz im Grünen Weg in Aurich. Dort hatte aus bislang unbekannter Ursache ein PKW Anhänger während der Fahrt Feuer gefangen. Der Anhänger war zum Brandentstehungszeitpunkt mit Möbeln und Haushaltsartikeln beladen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Aurich konnte der Brand schnell gelöscht und der Hausstand aus dem Anhänger entladen werden. Es entstand geschätzter Sachschaden in mittlerer, vierstelliger Höhe.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Brand eines Pavillons

Am Sonntagmorgen, gegen 04:20 Uhr, kam es in der Rheinstraße in Norden zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten ein im Außenbereich aufgestellter Kunststoffpavillon und die darunter stehenden Gartenmöbel in Brand. Das Feuer wurde durch Anwohner bemerkt und konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Gebäude wurden durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Norden unter 04931/9210 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Rechtsupweg - Unfallbeteiligter entfernt sich unerlaubt

Am Samstag, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Leezdorfer Straße in Höhe der Einmündung Berer Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein in Richtung Halbemond fahrender 16-jähriger Kleinkraftradfahrer wurde von einem Pkw-Fahrer im Bereich der Einmündung überholt. Während des Überholvorgangs beabsichtigte der Kleinkraftradfahrer nach links abzubiegen. Dabei kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß und der Kleinkraftradfahrer stürzte. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Der unfallbeteiligte Pkw-Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Durch Zeugenhinweise konnte der Fahrzeugführer im Nachgang ermittelt werden und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es handelt sich dabei um einen 37-jährigen Mann aus Rechtsupweg. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Beteiligte unter dem Einfluss von Alkohol steht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund -Handfeste Auseinandersetzung auf einer Fete

In der Nacht zu Sonntag kam es um 04:45 Uhr auf einer Veranstaltung in Wittmund zu einem verbalten Streit zwischen einem 21-jährigen Wittmunder und einem 28-jährigen Wittmunder. Im Verlauf des Streites schlug der 21-jährige zweimal mit der Faust zu. Hierdurch wurde der 28-jährige im Gesicht verletzt und begab sich eigenständig in medizinische Behandlung. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wittmund -Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagabend kam im Wiesenweg ein 52-jähriger PKW-Führer von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Stromkasten. Nachdem sich der PKW-Führer zunächst entfernte, konnte dieser im Nachgang festgestellt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 52-jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der verantwortliche Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

