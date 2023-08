Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Drei Schafe verenden - Polizei warnt vor giftigem Kirschlorbeer

Freiburg (ots)

Das Hobby eines Gartenfreundes hat im Umland von Bad Krozingen zum Tod von drei Schafen geführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Tiere Gartenabfälle gefressen, in denen sich auch Kirschlorbeer befand. Kirschlorbeer ist wie beispielsweise auch Eibe, Oleander oder Rhododendron giftig. Im Pflanzenmaterial von Kirschlorbeer entsteht durch das Kauen Blausäure. Für ein Rind kann eine Pflanzenmenge von 500 Gramm, für ein Schaf bereits eine Menge von 200 Gramm tödlich sein.

Die Fachabteilung Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Freiburg und das Veterinäramt Breisgau-Hochschwarzwald haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Grünschnitt und Pflanzenabfälle nicht in der Landschaft oder im Wald entsorgt werden dürfen. Entsprechende Pflanzenabfälle können kompostiert, auf Grünschnittsammelplätzen oder in Grünschnittsammelstellen zumeist kostenlos recycelt werden.

Das Entsorgen in der Landschaft oder im Wald ist zumindest eine Ordnungswidrigkeit, die mit drakonischen Bußgeldern belegt werden kann. Wenn ein Tier durch die Abfälle zu Tode kommt, stellt dies nach dem Tierschutzgesetz sogar eine Straftat dar.

