Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Sachbeschädigung an Fahrzeugen gesucht

Schüttorf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Ratsherr-Schlikker-Straße zu einer Sachbeschädigung. Dabei haben bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines schwarzen Audi A6 beschädigt, welcher zu diesem Zeitpunkt unter einem Carport stand. In derselben Nacht wurde in der Kemperstraße die Motorhaube eines Ford Focus beschädigt. In beiden Fällen wurde dabei ein Gullideckel bzw. ein Guss-Einlaufgitter verwendet. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen.

