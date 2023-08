Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 11.08.2023, zwischen 20:30 Uhr und Mitternacht, ist eine in Hinterzarten geparkte Mercedes-Benz E-Klasse von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete. Der Mercedes-Benz stand auf einem Parkplatz in der Erlenbrucker Straße nahe der Einmündung zur Rathausstraße. Beim Rangieren dürfte das unbekannte Fahrzeug den Mercedes-Benz im Heckbereich gestreift haben. Es wurde ein Sachschaden von rund 3000 Euro verursacht. Auf Zeugenhinweise hofft der Polizeiposten Hinterzarten, Tel. 07652 9277-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell