Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Hilfesuchender Mann muss ins Gefängnis

Dessau (ots)

Ein Vollstreckungshaftbefehl gegen einen 50-Jährigen wurde am 7. März 2023 erlassen. Nur zwei Tage später klickten die Handschellen: Der Mann klingelte am Donnerstag, den 9. März 2023, gegen 14:00 Uhr bei der Dienststelle der Bundespolizei am Dessauer Hauptbahnhof und bat um Hilfe. Die Einsatzkräfte nahmen sich der Sache beherzt an. Jedoch mussten sie bei der Personalienüberprüfung im polizeilichen Informationssystem feststellen, dass er gleich von mehreren Behörden gesucht wurde. Zum einen ersuchten die Staatsanwaltschaften Potsdam, Braun-schweig und Bielefeld den aktuellen Wohnsitz des Mannes aufgrund verschiedener Straftatdelikte, unter anderen wegen Unterschlagung, räuberische Erpressung und schwere Körperverletzung. Weiterhin suchte die Staatsanwaltschaft Magdeburg den Niederländer seit zwei Tagen per besagten Haftbefehl. Er wurde im November 2022 wegen Erschleichens von Leistungen durch das Amtsgericht Magdeburg zu einer Geldstrafe von 900 Euro oder einer 90-tägigen Haftstrafe verurteilt. Da der Mann sich unbekannten Ortes aufhielt, erging der Haftbefehl. Die Beamten eröffneten diesen und nahmen den Gesuchten fest. Da er den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte, brachte ihn die eingesetzte Streife in die Justizvollzugsanstalt in Halle. Die ausschreibenden Behörden wurden darüber in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell