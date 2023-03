Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Randalierer wehrt sich gegen Sicherstellung seiner Drogen

Halle/Saale (ots)

Am Mittwoch, den 8. März 2023 wurde das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle in den frühen Morgenstunden über einen randalie-renden Mann im selbigen Bahnhof informiert. Verständigte Einsatzkräfte stellten gegen 03:30 Uhr jenen zuvor Beschriebenen am Bahnsteig 12 fest. Bei der sich anschließenden Kontrolle händigte der 37-Jährige den Beamten gegenüber lediglich eine Krankenversichertenkarte aus. Zum Zwecke der zweifelsfreien Identitätsfeststellung wurde er nach einem Ausweisdokument durchsucht. Hierbei stellten die Bundespolizisten circa 10 Gramm, vermutlich Amphetamin, in einem szenetypischen Cliptütchen fest und anschließend sicher. Als dies dem Deutschen bewusst wurde, versuchte er den Beamten das Tütchen zu entreißen. In der Folge stieß er sich von der Wand ab und seinen Ellenbogen in Richtung der Einsatzkräfte. Aufgrund seines aktiven Widerstandes musste er gefesselt werden. Hierbei spuckte er wiederholt in Richtung der Beamten. Er erhält Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die verbotenen Substanzen werden zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell