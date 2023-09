Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb in der Altstadt verfolgt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Niedernstraße ist eine Zeugin am Montagnachmittag, 11.09.2023, auf einen Ladendieb aufmerksam geworden. Mit einem Ladendetektiv wurde der polizeibekannte Bielefelder in einem nahegelegenen Drogeriemarkt gestellt. Dort hatte er bereits wegen Ladendiebstahls ein Hausverbot erhalten.

Eine 19-jährige Bielefelderin bemerkte gegen 16:50 Uhr, wie ein Mann Kleidungsstücke in seinen Rucksack steckte und das Modehaus an der Niedernstraße verließ. Sie informierte eine Angestellte des Geschäfts und nahm gemeinsam die Verfolgung des Ladendiebs in Richtung Jahnplatz auf. Die Mitarbeiterin alarmierte einen Kaufhausdetektiv. Zusammen trafen sie in einem nahegelegenen Drogeriemarkt auf den Tatverdächtigen und gingen mit ihm in das Modegeschäft zurück.

Im Rucksack des 35-jährigen Bielefelders fanden sich vier T-Shirts im Wert von etwa 320 Euro. Gerufene Beamte der Stadtwache nahmen Anzeigen wegen des Ladendiebstahls in dem Modegeschäft und Hausfriedensbruchs in dem Drogeriemarkt auf.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell