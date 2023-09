Polizei Bielefeld

POL-BI: Randalierer schlägt und tritt gegen geparkte Autos

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Bielefelder verständigte am Samstag, 09.09.2023, die Polizei, weil ein Mann mehrere Fahrzeuge an der Brandenburger Straße beschädigte.

Als die Beamten in Begleitung eines Diensthundes eintrafen, lehnte der alkoholisierte Randalierer mit seinem gesamten Oberköper an einem Audi A5 Sportback. Der polizeibekannte 29-jährige Gütersloher hatte gegen 21:35 Uhr auf diverse Fahrzeuge mit den Fäusten eingeschlagen und mehrmals gegen die beiden rechten Seitentüren des Audi getreten. Dabei waren deutliche Dellen und ein Sachschaden von etwa 2000 Euro am Audi entstanden. An den übrigen Fahrzeugen war kein Schaden ersichtlich.

Die Polizisten erstatteten Anzeige gegen den polizeibekannten Gütersloher wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen und erteilten ihm einen Platzverweis.

Diesem kam der 29-Jährige jedoch nicht nach und kehrte mehrmals um. Daraufhin nahmen die Beamten den renitenten Gütersloher in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell