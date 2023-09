POL-BI: Quartett nutzt Abwehrspray beim Raub

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sieker - Am Mittwoch, 06.09.2023, nutzte eine 23-jährige Frau mit ihrem im Kinderwagen befindlichen Kleinkind einen Bus in Richtung Sieker. Durch ein Bremsmanöver des Busfahrers sei der Kinderwagen samt Kind umgekippt, teilte die Frau später mit. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und weitere Insassen. Am Dienstagnachmittag nutze eine ...

mehr