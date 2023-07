Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brände von Altpapiercontainern: Zeugen gesucht

Werdohl (ots)

Unbekannte Täter steckten Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr am Fritz-Thomee-Platz und Mittwoch, gegen 9.30 Uhr an der Goethestraße jeweils einen Papiercontainer in Brand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)

