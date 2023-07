LPI-SLF: Verkehrsunfall eines Transporters

Spechtsbrunn (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 19.45 Uhr, befuhr die 61-jährige Fahrerin eines Pkw die Gräfenthaler Straße in Spechtsbrunn. Sie hielt mit ihrem Fahrzeug auf Höhe der Piesauer Straße am Fahrbahnrand an. Die hinter ihr fahrende 73-jährige Frau versuchte mit ihrem Pkw noch nach links auszuweichen, fuhr aber trotzdem auf das Fahrzeug auf und kippte in der Folge mit ihrem Auto auf die Seite. Die 73-jährige ...

