Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Geldbörse gestohlen/Wiesmoor - Diebstahl aus Garage

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Geldbörse gestohlen

Am Dienstag hat es in Aurich einen Diebstahl gegeben. Ein derzeit unbekannter Täter entwendete in der Zeit von 18 Uhr bis 19 Uhr eine Geldbörse aus einem grauen Opel Astra. Dieser stand zum Tatzeitpunkt auf einer Auffahrt in der Straße Im Hammrich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Diebstahl aus Garage

In Wiesmoor haben sich unbekannte Täter unerlaubt Zutritt zu einer Garage in der Poststraße verschafft. In der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Dienstag, 20.15 Uhr, entwendeten die Unbekannten mehrere Werkzeuge und Geräte. Unter anderem wurde ein Kompressor gestohlen, sodass die Täter vermutlich mit einem Auto unterwegs waren. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell