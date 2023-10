POL-AUR: Norden - Pkw in Brand geraten

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Am Mittwoch gegen 3.10 Uhr ist der Polizei ein brennender Pkw in Norden gemeldet worden. Bei Eintreffen der Polizei brannte ein BMW auf einem Privatparkplatz in der Osterstraße. Die ebenfalls hinzugerufene Feuerwehr löschte das Feuer. Der BMW wurde durch den Brand komplett zerstört. Auch ein danebenstehendes Auto wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getätigt werden. Die Ermittlungen dauern an. Da eine Brandstiftung zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei Zeugen, die auffällige Beobachtungen am Brandort und der Umgebung gemacht haben oder andere Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

