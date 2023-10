Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Diebstahl von Baustelle/Wiesmoor - Diebstahl/Norden - Kennzeichen gestohlen und Spiegel beschädigt/Wiesmoor - Pedelec gestohlen/Norden - Reifen beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, haben unbekannte Täter unerlaubt einen Rohbau in Ihlow betreten. Sie entwendeten diverse Werkzeuge von der Baustelle. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Wiesmoor - Diebstahl

In Wiesmoor hat es einen Diebstahl gegeben. In der Zeit von Dienstag, 10 Uhr, bis Mittwoch, 8.30 Uhr, haben unbekannte Täter zwei etwa drei Meter große aufblasbare Figuren in Flaschenform gestohlen. Die Figuren gehörten zu einer Mehrzweckhalle in der Dahlienstraße. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder die Täter in der näheren Umgebung gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei Wiesmoor unter 04944 924050.

Norden - Kennzeichen gestohlen und Spiegel beschädigt

Unbekannte Täter haben in Norden einen Diebstahl und eine Sachbeschädigung in der Westerstraße begangen. Sie entwendeten in der Zeit von Dienstag, 9.30 Uhr, bis Mittwoch, 16 Uhr, das hintere Kennzeichen eines grauen Opel Corsa und beschädigten den Seitenspiegel des Autos. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Wiesmoor - Pedelec gestohlen

In der Nacht auf Mittwoch ist in Wiesmoor ein E-Bike gestohlen worden. Unbekannte Täter entwendeten das rote Zweirad der Marke Velo de Ville von einem Grundstück in der Straße Neuer Weg. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

Norden - Reifen beschädigt

In der Nacht auf Mittwoch sind in Norden Autoreifen beschädigt worden. Unbekannte Täter zerstörten die Hinterreifen eines braunen Fiat 500. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Hermann-Allmers-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

