POL-RE: Dorsten: Motorradfahrer schwer verletzt

Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es am heutigen Morgen (8.10 Uhr) an der Einmündung Wulfener Straße/ L608. Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr einem 63-jährigen, verkehrsbedingt wartenden Motorradfahrer von hinten auf. Sie waren in Richtung Südosten unterwegs. Der Zweiradfahrer aus Borken stürzte in Folge des Zusammenstoßes und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Dorstener bleib hingegen unverletzt. Die Wulfener Straße musste zeitweise gesperrt werden.

