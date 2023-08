Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Senior fällt auf Betrüger herein

Recklinghausen (ots)

Ein junger Mann hat die Gutgläubigkeit eines Seniors ausgenutzt - und Geld erbeutet. Ein älterer Mann aus Castrop-Rauxel bekam am Montagvormittag einen Anruf. Der Mann am Telefon gab sich als Sparkassen-Mitarbeiter aus und gaukelte dem Senior vor, er müsse das Geld - bzw. alle Geldscheine - überprüfen, denn es bestehe die Gefahr, dass es sich um Falschgeld handeln könnte. Der Senior übergab wenig später sein Erspartes an einen jungen Mann, der zu ihm nach Hause kam. Erst im Nachgang - nach einem Gespräch mit dem Nachbarn - fiel der Betrug auf und der Senior erstattete am Dienstag Anzeige. Der Geld-Abholer wurde wie folgt beschrieben: Anfang 20 (20 bis 22 Jahre alt), ca. 1,65 bis 1,70m groß, kräftige Statur, dunkle Haare, "gut gekleidet". Ob es sich bei dem Anrufer und dem Abholer um die gleiche Person gehandelt hat, ist unklar. Zeugen, die am Montagvormittag im Bereich der Querstraße in Habinghorst etwas Verdächtiges beobachtet haben und/oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Mehr zum Thema Betrug und wie Sie sich und Ihre Angehörigen schützen können, ist hier nachzulesen: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

