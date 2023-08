POL-RE: Bottrop: Zeugensuche nach Unfallflucht

Recklinghausen (ots) - Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen drangen Unbekannte in einen Friseursalon an der Bochumer Straße ein. Sie brachen eine Tür auf und gelangten auf diese Weise in das Geschäft. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

