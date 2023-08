POL-RE: Recklinghausen: Geschäftseinbruch - Hinweisgeber gesucht

Recklinghausen (ots) - Bottrop An der Pestalozzistraße wurde am Sonntag ein Opel Corsa beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Anschließend entfernte er sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Festgestellt wurde die Beschädigung am Sonntag, um 16.30 Uhr. Dorsten Etwa 3.000 Euro Schaden hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem geparkten Mercedes-Benz ...

