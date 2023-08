Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Dorsten: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

An der Pestalozzistraße wurde am Sonntag ein Opel Corsa beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Anschließend entfernte er sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Festgestellt wurde die Beschädigung am Sonntag, um 16.30 Uhr.

Dorsten

Etwa 3.000 Euro Schaden hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem geparkten Mercedes-Benz Vito. Der Firmenwagen stand in einer Parkbucht An der Seikenkapelle und wurde in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen beschädigt. Bisher ist nicht bekannt, wer für den Schaden verantwortlich ist.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell