Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf der Straße Pörtnerskamp wurde am Wochenende in ein Bürogebäude eingebrochen. Um einen dortigen Tresor aufzubrechen, suchten sie offenbar in der Werkstatthalle nach entsprechendem Werkzeug, was sie wohl auch fanden. Anschließend brachen sie den Tresor auf und nahmen Bargeld heraus. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend und Montagmorgen.

Gladbeck:

Am Wochenende wurde bei einem Sportverein auf der Dorstener Straße eingebrochen. Zwischen Freitag und Samstag wurde dort ein Fenster des Vereinsheims eingeschlagen und ein (kleiner) Tresor mit Bargeld gestohlen.

Recklinghausen:

Auf der Bochumer Straße sind unbekannte Täter am frühen Montagmorgen in eine Praxis eingebrochen. Nachdem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt hatten, durchsuchten sie mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld, iPads und ein Notebook gestohlen. Auf einer Videoaufzeichnung sind zwei Täter zu sehen - beide waren schwarz gekleidet. Der Einbruch passierte gegen 3.30 Uhr.

Wer Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell