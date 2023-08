Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Sachbeschädigung an Gebäude - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hatten Anwohner auf der Rottstraße in Datteln einen lauten Knall gehört und die Polizei gerufen. An einem Gebäude (Apotheke) wurden diverse Beschädigungen festgestellt, unter anderem wurden mehrere Fensterscheiben zerstört. Wodurch die Beschädigungen verursacht wurden und durch wen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag bzw. gegen 4.30 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf einen oder mehrere Tatverdächtige geben können. Der Schaden am Gebäude wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

