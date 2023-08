POL-RE: Herten: Halskette gestohlen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Am 27.08.2023 gegen 17:00 Uhr ereignete sich in Bottrop auf der Borbecker Straße ein Verkehrsunfall mit insgesamt sieben leicht verletzten Personen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Pkw-Fahrer in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit zwei entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Neben dem Unfallverursacher wurden noch ...

