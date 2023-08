Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Verkehrsunfall mit sieben leicht verletzten Personen in Bottrop

Recklinghausen (ots)

Am 27.08.2023 gegen 17:00 Uhr ereignete sich in Bottrop auf der Borbecker Straße ein Verkehrsunfall mit insgesamt sieben leicht verletzten Personen.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Pkw-Fahrer in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit zwei entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Neben dem Unfallverursacher wurden noch sechs weitere Personen, darunter ein Kleinkind, leicht verletzt. Alle am Unfall beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Borbecker Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Bottrop gesperrt werden. Wie lange die Sperrung nach andauern wird, kann derzeit noch nicht verlässlich gesagt werden.

Beim Unfallverursacher ergaben sich Hinweise darauf, dass er alkoholisiert seinen Pkw gefahren ist. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell