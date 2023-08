POL-RE: Oer-Erkenschwick: Quad gestohlen

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: Am Donnerstagnachmittag oder am frühen Donnerstagabend hat es auf der Straße Am Weißdorn eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein schwarzer VW Polo beschädigt. Mittig und rechts am Kotflügel sind Kratzer, außerdem ist die Motorhaube verzogen. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Wer zwischen 15.50 Uhr und 19.20 Uhr etwas beobachtet hat und Hinweise auf den ...

