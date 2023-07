Polizei Köln

POL-K: 230712-1-K Zeugenaufruf nach Angriff auf 34-Jährigen in Neuehrenfeld

Köln (ots)

Nach einem Angriff auf einen 34 Jahre alten Frechener in der Nacht zu Mittwoch (12. Juli) auf der Merkensstraße in Köln-Neuehrenfeld, sucht die Polizei nach fünf bis sechs etwa 1,80 bis 1,85 großen und dunkel gekleideten Männern sowie Zeugen der Tat. Der 34-Jährige erlitt Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Laut Zeugenaussagen flüchteten die Gesuchten in drei Fahrzeugen, möglicherweise SUVs, in Richtung Ehrenfeldgürtel.

Nach bisherigen Ermittlungen sollen die Unbekannten gegen 1 Uhr in Höhe des Spielplatzes auf der Merkensstraße unvermittelt auf den Frechener, unter anderem mit Eisenstangen, eingeschlagen haben. Dabei soll der Geschädigte zu Boden gegangen und mit weiteren Tritten traktiert worden sein.

Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen oder deren Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern der Kriminalkommissariats 53 zu melden. (mw/kk)

