Polizei Köln

POL-K: 230711-3-K Streifenbeamte stellen mutmaßlichen Fahrraddieb in Nippes - Festnahme

Köln (ots)

Dank einer aufmerksamen Autofahrerin haben Polizisten am Montagnachmittag (10 Juli) einen mutmaßlichen Fahrraddieb (36) in Köln-Nippes auf frischer Tat gestellt und festgenommen. Gegen 16 Uhr hatte sie die Polizei alarmiert, als sich der 36-Jährige auf der Neusser Straße mit einem Bolzenschneider an zwei Fahrrädern zu schaffen machte. Polizisten stellen den alkoholisierten Mann noch vor Ort und ließen ihm auf der Wache eine Blutprobe entnehmen. Eine bei ihm aufgefundene Zange stellten die Beamten sicher. (sw/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell