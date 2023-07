Polizei Köln

POL-K: 230711-1-BAB/K Zwei Unfälle mit Schwerverletzten auf der A 4 - eine Festnahme und mehrere Blutproben

Köln (ots)

Innerhalb weniger Stunden sind am Montag (10. Juli) bei zwei Verkehrsunfällen auf der Bundesautobahn 4 bei Köln ein Mercedes-Fahrer (32) sowie ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Fiesta-Fahrer (26) und sein Begleiter (20) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten alle drei Männer in Krankenhäuser, wo den 32-Jährigen die Festnahme und die beiden Männer aus Kerpen mehrere Blutproben erwarteten.

Gegen 16 Uhr wechselte zunächst der 32-jährige Autofahrer in Höhe des Autobahnkreuz Köln-Süd bei hohem Tempo von der linken Überholspur auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei prallte er mit seinem Wagen auf das Heck eines 40-Tonners und schleuderte gegen die Betonschrammwand. Als der Mann beim Aussteigen aus dem Wrack versuchte zwei Plastiktüten mit verkaufsfertigen Drogenpäckchen und mehrere tausend Euro Bargeld in einem Gebüsch zu verstecken, nahmen ihn die Beamten fest.

Den aus Pulheim stammenden Mann erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten noch im Krankenhaus.

Montagabend prallten dann gegen 23.50 Uhr am Stauende an der Anschlussstelle Klettenberg der mutmaßlich 26-jährige Autofahrer und sein Begleiter (20) in einem als gestohlen gemeldeten Ford Fiesta auf das Heck eines Sattelzugs. Bei dem Versuch von der Unfallstelle wegzulaufen, griffen die Autobahnpolizisten ein und stoppten das in Kerpen wohnhafte Duo.

Da derzeit noch unklar ist, wer den Kleinwagen zum Unfallzeitpunkt tatsächlich gefahren ist, ließen die Beamten beiden Insassen nach einem positiven Drogenvortest auf Amphetamine mehrere Blutproben entnehmen. Woher der gestohlene Fiesta stammt, wird ebenfalls noch ermittelt. (al/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell