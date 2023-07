Polizei Köln

POL-K: 230710-3-K Vier Schwerverletze bei Unfällen im Kölner Stadtgebiet

Köln (ots)

Bei Verkehrsunfällen am vergangenen Wochenende (8./9. Juli) haben im Stadtgebiet Köln ein E-Scooter-Fahrer (23), zwei Radfahrende (m57, w25) und eine Fußgängerin (77) teils schwere Verletzungen erlitten.

Zeugenaussagen zufolge war der mutmaßlich betrunkene Kölner mit seinem E-Scooter auf der Rolshover Straße in Köln-Poll unterwegs, als er gegen 4 Uhr ohne Fremdeinwirkung über den Lenker stürzte. Der 23-Jährige zog sich dabei eine Platzwunde im Gesicht zu. Einsatzkräfte ließen ihm zudem im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen.

Nach dem Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin (77) und dem 57-jährigen Radfahrer in Köln-Merheim am Sonntagmittag lieferten Rettungskräfte gleich beide Beteiligte in Krankenhäuser ein. Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierten der Rennradfahrer und die Seniorin gegen 12 Uhr, als die Frau den Kratzweg überquerte und unvermittelt auf der Fahrbahn stehen geblieben sein soll.

Eine Stunde später stießen auf der Gleueler Straße in Lindenthal der stadteinwärts fahrende Linienbus und die 25-jährige Radfahrerin zusammen. Zeugenaussagen zufolge bog die Kölnerin von der Gleueler Straße nach links auf den Lindenthalgürtel ab und prallte dabei gegen die hintere Seite des parallel fahrenden Busses. Die Frau erlitt Schürfwunden und eine Hüftverletzung. (al/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell