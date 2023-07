Polizei Köln

POL-K: 230711-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Schüssen auf Musikevent in Köln-Vogelsang

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 18. Juni, Ziffer 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5536841

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen, der in der Nacht auf Sonntag (18. Juni) gegen 2.45 Uhr in einer Veranstaltungshalle am Girlitzweg einen Mann und eine unbeteiligte Person mit einer Schusswaffe verletzt haben soll. Der Gesuchte war im Anschluss mit einem Mann von der Eventlokalität geflüchtet, der nun als Zeuge gesucht wird.

In der Pressemeldung vom 18. Juni wird von zwei in der Tatnacht festgenommenen Personen berichtet. Diese Personen werden jedoch nicht mit der eigentlichen Schussabgabe in Verbindung gebracht.

Lichtbilder des Tatverdächtigen und des Zeugen sind unter folgendem Link einsehbar: https://polizei.nrw/fahndung/109903

Bei der rechts abgebildeten Person handelt es sich um den Tatverdächtigen, bei der links danebenstehenden Person um den gesuchten Zeugen.

Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen sowie zu dessen Begleiter nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ls/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell