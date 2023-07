Polizei Köln

POL-K: 230711-4-K Drei mutmaßliche Autodiebe auf frischer Tat festgenommen

Köln (ots)

In Köln-Kalk haben Zivilpolizisten am späten Montagabend (10. Juli) drei mutmaßliche Autodiebe festgenommen. Den Polizisten waren gegen 22 Uhr ein Audi und wenig später der mit belgischen Kennzeichen ausgestattete Hyundai beim Einbiegen auf einen entlegenen Parkplatz am Rhein im Stadtteil Porz aufgefallen. Beim Verlassen des Parkplatzes waren nun deutsche Kennzeichen an dem Hyundai angebracht. Während der Hyundai in einer Nebenstraße geparkt wurde, fuhren die drei Tatverdächtigen nach Köln-Kalk und gingen unter Beobachtung der Zivilstreife in ein Restaurant. Als sie dieses wieder verließen, nahmen die Polizisten sie fest.

Polizisten stellten bei einem der Tatverdächtigen den Hyundai-Schlüssel sicher. Das Fahrzeug ließen die Polizisten vom Abstellort zum Sicherstellungsgelände schleppen. Die drei Festgenommenen machen keine Aussage. Einer von ihnen ist bereits mit Fahrzeughehlerei in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen zu den Diebstählen dauern an. (mc/de)

