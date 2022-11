Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pressemeldung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg im Vorfeld zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022: Eine WM in besinnlicher Vorweihnachtszeit

Ludwigsburg (ots)

Mit dem Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador startet am 20. November 2022 die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im arabischen Emirat Katar. Es handelt sich um die erste Weltmeisterschaft, die im europäischen Winter ausgetragen wird. Somit findet das Turnier in Teilen auch in der besinnlichen Vorweihnachtszeit statt, das Finale wird am vierten Advent ausgetragen. Ob und in welchem Umfang unter diesen Voraussetzungen im Verlaufe des Turniers Jubelfeiern und Public Viewings stattfinden, lässt sich bislang nur schwer prognostizieren. Auf diese neuen Gegebenheiten stellen sich nicht nur die Fans, sondern auch Polizei und Kommunen ein. Die Erfahrungen aus zurückliegenden, vergleichbaren Veranstaltungen zeigt, dass sich Fans nach Spielende zu Autokorsos in den beiden Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen zusammenfinden. Mit verkehrslenkenden Maßnahmen bereiten sich die Städte der Landkreise und die Polizei darauf vor. Die Polizei appelliert auch in diesem Jahr an das Verantwortungsbewusstsein und die Vernunft aller Fans.

