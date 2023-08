Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Dattelner von Unbekannten geschlagen - Korrektur Überschrift

Recklinghausen (ots)

Ein 62-jähriger Dattelner suchte in der Nacht zu Sonntag die Polizeiwache auf und gab an von Unbekannten geschlagen worden zu sein. Er war augenscheinlich verletzt, weshalb er zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde. Er gilt als leicht verletzt. Bislang ist bekannt, dass der Dorstener gegen 1.30 Uhr, zusammen mit seiner 54-jährigen Frau, an einer Bushaltestelle an der Castroper Straße, ggü eines Dönerladens stand. Er hatte Streit mit seiner Frau. Beide waren alkoholisiert. Drei bislang unbekannte Männer kamen hinzu und schlugen den 62-Jährigen. Während er zur Polizeiwache lief, entfernten sich die jungen Männer in Richtung Tigg. Personenbeschreibungen: Alle etwa 20-23 Jahre alt, ca. 1,80m groß, einer trug ein weißes Oberteil und hatte ein Tattoo am Unterarm, ein zweiter hatte ein schwarzes T-Shirt an und der Dritte ein pinkes Poloshirt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu den drei Geflüchteten oder dem Sachverhalt machen können. Die Kripo nimmt Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell