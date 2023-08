POL-RE: Castrop-Rauxel: Kind von Auto angefahren

Recklinghausen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen hatten Anwohner auf der Rottstraße in Datteln einen lauten Knall gehört und die Polizei gerufen. An einem Gebäude (Apotheke) wurden diverse Beschädigungen festgestellt, unter anderem wurden mehrere Fensterscheiben zerstört. Wodurch die Beschädigungen verursacht wurden und durch wen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag ...

mehr